Laurent Jans unterschreibt für drei Jahre in Metz

Der neue Trainer des FC Metz, der in der abgelaufenen Saison in die zweite französische Liga abgestiegen ist, hatte es angedeutet: «Jans ist ein Spieler, der uns sehr interessiert», sagte Frédéric Antonetti gegenüber L'essentiel. Am Montag meldeten die Granatroten nun den Vollzug.

Jans' bisheriger Club, Waasland-Beveren, einigte sich mit Metz auf eine Ablösesumme von rund 400.000 Euro. Am Montag stand die ärztliche Untersuchung an, infolge derer Jans einen Dreijahresvertrag unterzeichnete. Der Rechtsverteidiger soll dem Club nun beim direkten Wiederaufstieg in die Ligue 1 helfen.

Jans ist der dritte Luxemburger in den Reihen des FC Metz. Vincent Thill und Vahid Selimovic stehen bereits in Metz unter Vertrag. Der luxemburgische Nationalspieler hatte seine Karriere bei Fola Esch begonnen.

DONE DEAL!



Laurent JANS (25) verruilt @WaaslandBeveren voor @FCMetz



De ???????? rechtsback wordt eerstdaags medisch gekeurd, tekent erna voor 3⃣ seizoenen



Jans bij W-B:

⚽ 101 competitiematchen ( clubrecord ☝)

2 goals

2x Speler vh Jaar



@hlnsport pic.twitter.com/NPmnJ2YXOw — (MVS) (@MichVergauwen) 18 juin 2018

(L'essentiel)