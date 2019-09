Die Darts-​​Elite gastiert 2020 in Trier

In diesem Jahr waren sie in der Saarbrücker Saarlandhalle zu Gast. Im nächsten Jahr werden sie wieder ein Stück näher an Luxemburg ihr Turnier austragen. Beim European Darts Matchplay werden sich die besten Dartsspieler der Welt in der Römerstadt duellieren.

Die Männer um den Weltranglisten Ersten, den Niederländer Van Gerwen, konnten in diesem Jahr nur wenige Zuschauer in die Saarlandhalle locken. Schon 2018 war der Zuschauerandrang nicht mehr so hoch, wie bei der Premiere 2017. Vielleicht kann dieser Trend in Trier ja umgekehrt werden.

