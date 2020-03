Wie sie in Italien ein Stadion desinfizieren

Auch in Italien wurden wegen des Coronavirus bereits mehrere Fußballspiele abgesagt. In der Hoffnung, dass das Cupspiel gegen Inter Mailand durchgeführt werden kann, ließ Napoli am Mittwoch sein Stadion desinfizieren.

Um die 55'ooo Zuschauer fassende Arena von Keimen zu befreien, wurde eine Reinigungsfirma engagiert. Deren Mitarbeiter trugen für den Auftrag Schutzanzüge und Atemmasken. Gebracht hat es aber nichts. Trotz des großen Aufwands wurde das Spiel auf eine noch unbestimmtes Datum verschoben.

(L'essentiel/ets)