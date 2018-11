Sohn von Leicester-​​Boss schreibt emotionalen Brief

Artikel per Mail weiterempfehlen

Es sind Zeilen voller Trauer, aber auch voller Wärme und Hoffnung. Aiyawatt Srivaddhanaprabha, der Sohn des am Samstag bei einem Helikopter-Absturz verstorbenen Leicester-Besitzers Vichai Srivaddhanaprabha, hat auf der Website des Premier-League-Clubs einen Abschiedsbriefveröffentlicht.

Der 33-Jährige schreibt:

«Ich möchte allen aus tiefstem Herzen für die überwältigende Unterstützung danken. Was passiert ist, hat mich realisieren lassen, wie wichtig mein Vater für so viele Menschen auf der ganzen Welt war, und ich bin gerührt, wie viele einen Platz in ihrem Herzen für ihn haben.

Mein Vater hat mir für eine lange Zeit beigebracht stark zu sein und mich um meine Familie zu kümmern. Er liebte seine Familie. Er hat Leicester City zu einer Familie gemacht. Und nichts würde ihn stolzer machen, als zu sehen, wie sich diese Leicester-City-Familie, die er erschaffen hat, in dieser Zeit solcher Trauer unterstützt.

Heute hat er mir ein Erbe zum Weiterführen hinterlassen, und ich werde alles in meiner Macht stehende unternehmen, um seine große Vision und seine Träume weiterzuführen.

Ich vermisse dich, Dad, mit meinem ganzen Herzen.»

(L'essentiel)