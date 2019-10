Handballtalent Dimitri Mitrea spielt für Rostock

Artikel per Mail weiterempfehlen

Der HC Empor Rostock hat den Luxemburger Dimitri Mitrea für Rechtsaußen verpflichtet. Vereinsvorsitzender Tobias Woitendorf sagte der handball world, Mitrea sei nicht nur eine junges Talent, sondern passe «sportlich und charakterlich in die Mannschaft».

Der 1,91 Meter große Linkshänder hat bisher für den Luxemburger Spitzenclub HB Esch gespielt. Hier durchlief er alle Jugendmannschaften. Auch in der luxemburgischen Nationalmannschaft hat er sein Können bereits unter Beweis gestellt.

In Rostock beginnt der 19-Jährige parallel zu seinem Einsatz für den HC Empor ein Studium an der Universität. Bei Empor erhält er zunächst einen Vertrag bis zum Ende dieser Saison. Der Verein spielt in der 3. Bundesliga.

(mb/L'essentiel)