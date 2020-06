Leben im Stadion? In Holland bald möglich

Leben in unmittelbarer Nähe des Stadions des Lieblingsvereins? Das wünscht sich so manch ein Fan. Und das weiß auch der SBV Excelsior Rotterdam, der in der Eerste Divisie spielt, der zweithöchsten Liga der Niederlande. In den Renovationsplänen seines Stadions hat er diesen Wunsch berücksichtigt.

Neben der Aufstockung von 4300 auf 6500 Plätze sollen auf dem Dach des Stadions Häuser entstehen. Diese sollen für soziale und kommerzielle Zwecke genutzt werden, wie das Architekturbüro mitteilt. Man wolle, dass in dem multifunktionalen Gebäude Sport, Wohnen, Bewegung und Gesundheit zusammenkommen und dass das Stadion zu einem Wahrzeichen der Stadt wird.

Der Verein will die insgesamt vier Häuser, die auf dem Stadiondach entstehen sollen, als zusätzliche Einnahmequelle nutzen, die nicht vom Fußball abhängig ist. Die Pläne wurden dem Stadtrat Rotterdam vorgelegt.

(L'essentiel/Etienne Sticher)