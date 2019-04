Der VAR macht aus Gelb-​​Rot direkt Rot

Ref calls Legia Warsaw's William Remy back from the changing rooms after a VAR review to overturn his second yellow card and give him a straight red.



Sh*thousery at its finest. pic.twitter.com/SCHOcc3H4N Bildstrecken Gerd Müller trifft, Frank Rijkaard spuckt February 18, 2019

Wie Videobilder einen Pfiff eines Fußball-Schiedsrichters beeinflussen können, zeigt ein Beispiel aus Polen. In der höchsten Liga, der Ekstraklasa, ereignete sich beim Spiel Legia Warschau gegen Cracoviva eine besonders kuriose Szene. William Rémy holte in der 74. Minute einen Gegenspieler der Gäste aus Krakau von den Beinen und trat nach. Der Unparteiische zeigte dem bereits sieben Minuten zuvor verwarnten Franzosen die Gelbe Karte und stellte ihn mit Gelb-Rot vom Platz.

Am Spielfeldrand schaute er sich die Wiederholung des Fouls aber noch einmal an und erkannte, wie brutal Rémy vorgegangen war. Dies war dem Referee zuvor offenbar entgangen. Er bat den Täter wieder auf den Rasen und gab ihm zu verstehen, dass die Gelbe Karte nicht zählt. Der Verteidiger freute sich, doch nur ganz kurz, denn stattdessen sah er direkt Rot. So erhöhte sich das Strafmaß für Rémy.

Die Partie fand zwar bereits am 17. Februar statt. Das Video machte schon damals im Netz die Runde, doch nach den Ereignissen vom Mittwoch in Bremen geht es nun erst recht viral. Auch andere Videos von VAR-Entscheiden kursieren derzeit. Jenes von Rémys Platzverweis dürfte allerdings als Paradebeispiel gelten.

Wer am Mittwochabend das Pokal-Halbfinalspiel zwischen Werder Bremen und Bayern München (2:3) mitverfolgt oder sich die umstrittene Szene im Nachhinein angeschaut hatte, fragte sich: «Ist das wirklich ein Elfmeter?» Und sogar für viele Bayern-Fans bleibt bis heute unverständlich, weshalb Schiedsrichter David Siebert stur an seiner Elfmeter-Entscheidung festhielt statt sich mit Videobildern zu vergewissern, ob er tatsächlich richtig liegt.

I don’t need no excuses. Watch this and if you don’t see Gebre Selasie pushing Coman we can stop arguing immideately because then I know that you cannot be resoned with pic.twitter.com/FhJ50rVIrn — Marmes Dolas (@marmesdolas) April 25, 2019

Hätte sich der Unparteiische den Zweikampf zwischen Werders Gebre Selassie und Coman in der Wiederholung angesehen, wäre sein Beschluss vielleicht anders ausgefallen. Unabhängig davon würde Siebert jedenfalls nicht so heftig in der Kritik stehen. Laut Jochen Drees, Video-Schiedsrichterchef innerhalb des DFB, hätte es zu einem sogenannten On-Field-Review kommen müssen. Aus seiner Sicht traf Siebert eine Fehlentscheidung.

