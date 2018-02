Molinaro steht in Grenoble in der Hauptrunde

Éléonora Molinaro hat am heutigen Montag ihre Teilnahme an der Hauptrunde des ITF-Turniers in Grenoble bestätigt. Die 17-jährige Luxemburgerin spielte eine starke Partie gegen die 622. der Weltrangliste. Sie gewann die Partie in drei Sätzen mit 6-3, 5-7 und 6-1 gegen die Slowakin Kristina Schmiedlova.

Damit ist sie der bereits gesetzten Mandy Minella ins Hauptfeld des ITF-Turniers gefolgt, das mit einem Preisgeld von 25.000 Dollar dotiert ist.



(L'essentiel)