City-​​Präsident soll an Bord gewesen sein

Unglück vor dem King Power Stadion in Leicester: Ein Helikopter, der dem Besitzer des gleichnamigen Fußballclubs gehört, ist kurz nach dem Ende des Premier-League-Spiels zwischen Leicester und West Ham United am Samstagabend abgestürzt. Angaben über Tote oder Verletzte lagen bis am frühen Sonntagmorgen keine vor.

Sky-Reporter Rob Dorsett sagte, dass der Helikopter vom Spielfeld abflog, wie es nach jedem Spiel der Fall ist. «Es hörte sich so an, als gäbe es ein Problem mit dem Helikopterpropeller». Augenzeugen berichteten von einem plötzlichen Stillstand des Heckrotors. Die Maschine habe sich daraufhin wie ein Kreisel gedreht und sei unkontrolliert auf einen Parkplatz gestürzt. Dort sei sie in Flammen aufgegangen.

Torhüter zuerst am Unglücksort

Vorerst blieb unklar, wer an Bord des Hubschraubers saß und ob auch Besitzer Vichai Srivaddhanaprabha selbst zu den Insassen zählte. Er lässt sich für gewöhnlich nach Heimspielen seines Vereins vom Spielfeld des King-Power-Stadium abholen und nach Hause fliegen. Auch über mögliche Opfer am Boden wurde zunächst nichts bekannt. Einer der ersten am Unglücksort sei Leicesters Torhüter Kasper Schmeichel gewesen, berichteten Augenzeugen dem Sender BBC.

Helicopter crash outside Leicester City stadium pic.twitter.com/c6Yb89WoTU— Ceren Senkul???? (@CerenSenkul) 27. Oktober 2018

Der Sender berichtete unter Berufung auf der Familie nahe stehende Quellen, der Milliardär habe sich an Bord des Unglückshelikopters befunden. Polizei und Rettungsdienste wollten sich bis zum frühen Sonntagmorgen nicht äußern. Leicesters Feuerwehrchef Andrew Brodie sprach zwar von einem «ernsten und tragischen» Unfall, machte aber unter Hinweis auf Familien, Freunde und Vereins-Fans keine Angaben zu Zahl noch Namen der Opfer.

Untersuchungen dauern an

Leicester City kündigte an, zu einem späteren Zeitpunkt eine Erklärung abzugeben, sobald nähere Fakten bekannt seien. Die Polizei twitterte am Sonntagmorgen, die Untersuchungen dauerten an. Zudem seien Experten der Flugverkehrsbehörde AAIB zur Untersuchung des Unglücks eingeschaltet worden.

The AAIB is leading an investigation after a helicopter crashed at the King Power Stadium.It came down in a car park near the stadium shortly after 8.30pm yesterday evening (Saturday 27 October). The force is liaising with Leicester City Football Club as enquiries continue.— LeicestershirePolice (@leicspolice) 28. Oktober 2018

Vichai ist Eigentümer der thailändischen Duty-Free-Kette King Power. Der Milliardär hatte den damaligen Zweitligisten Leicester City 2010 übernommen und seither viel Geld in den Verein gepumpt. Unter seiner Führung gelang der Aufstieg in die Premier League und der sensationelle Gewinn der Meisterschaft im Jahr 2016.

Theres a major incident by the King Power Stadium. Emergency services attending. pic.twitter.com/GtAbo6AHpD— Mr Geoff Peters (@mrgeoffpeters) October 27, 2018

Mittlerweile legen die Fans Blumen vor dem Stadion ab. Eine ganze Region trauert.

(L'essentiel/kat/scl/sda/afp)