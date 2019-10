Hockeyspieler gehen im rosa Tutu auf das Eis

«Pink October» startete 1985 in den USA. Die Sensibilisierungskampagne für Brustkrebs hat inzwischen auch einen festen Platz in Luxemburg: Am 5. Oktober gingen 2000 Läufer beim «Broschtkriibslaf» in Luxemburg-Stadt an den Start und am 12. Oktober setzen Eishockeyspieler von Tornado Luxemburg auf der Eisbahn in Kockelscheuer ein Zeichen. Bei ihrem Spiel gegen Ducs de Dijon liefen sie im Tutu auf.

«Alles hat hervorragend begonnen. Das Ende war weniger glücklich», schrieb der Verein auf seiner Facebook-Seite. Denn nach dem pinken Auftakt folgte die Niederlage (3:11). Immerhin bleiben ihnen schöne Erinnerungen. Fotograf Patrick Brandenburger hat die Aktion der Hockeyspieler aus der Hauptstadt festgehalten.

Die Fans kommentierten die Aktion fleißig: «Im letzten Spiel haben sie wie Prinzessinnen gespielt», lautete ein Fazit. Ein anderer Fan feuert sie an «Los, meine Prinzessinnen!» Vielleicht spielen sie ja beim nächsten Mal wie die Königinnen.

(L'essentiel)