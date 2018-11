Keine schädlichen Kunstrasen in Luxemburg

Artikel per Mail weiterempfehlen

Sind Kunstrasenplätze schädlich für die Gesundheit der Sportler? Diese Frage setzt immer wieder hitzige Debatten in Gange. Studien, die dazu veröffentlicht wurden, widersprechen sich. Laut einem Bericht des belgischen Fernsehsenders RTBF, der Anfang November ausgestrahlt wurde, enthält das Granulat, das auf den Plätzen ausgebracht wird, viele Giftstoffe.

In Brüssel und Wallonien befindet sich auf fast 170 Kunstrasenplätzen das offenbar gefährliche Granulat aus Altreifen. Um die Bevölkerung zu schützen, werden die kleinen schwarzen Kügelchen nun durch zerkleinerte Kokosnussschalen ersetzt.

Hybrid-Rasen im neuen Nationalstadion

«Wir sind uns des Problems seit einigen Jahren bewusst und verfolgen die Situation in Belgien genau», sagte Rob Thillens, der für Sport zuständige Kommissar der luxemburgischen Regierung, am Montag im Gespräch mit L'essentiel. In Luxemburg seien alle Kunstrasenplätze auf das Granulat untersucht worden. Bei zweien, die aus den 2000er-Jahren stammen, wurde die Substanz ersetzt.

Entgegen der landläufigen Meinung müssen auch synthetische Sportplätze gepflegt werden. «Wir haben eine leistungsstarke Datenbank, die es uns ermöglicht, den Vereinen mitzuteilen, wann sie ihre Spielfläche ersetzen müssen», erklärt Thillens und ergänzt: «Bei der richtigen Pflege halten sie zwischen zwölf und 15 Jahren.»

Das im Bau befindliche neue Nationalstadion an der A6 zwischen der Cloche d'Or und Kockelscheuer soll Ende 2019 eingeweiht werden. Darin wird ein Hybrid-Rasen, ein mit Kunstfasern verstärkter Naturrasen verlegt. «Das ist die teuerste Lösung, nicht unbedingt die, die wir empfehlen», so Thillens. «Aber in diesem speziellen Fall stand die Widerstandsfähigkeit des Rasens im Vordergrund, damit Fußball- und Rugbyspiele ohne weiteres aufeinander folgen können.»

(fl/L'essentiel)