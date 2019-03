Karatekämpferin Jenny Warling steht im Finale

Tolle Neuigkeiten von Jenny Warling! Die Luxemburger Karatekämpferin steht im Finale der Europameisterschaft. Erst im vergangenen August verletzte sie sich bei einem Wettkampf in Hongkong schwer am Knie. Nun hat sie ihre Rückkehr um zwei Monate vorgezogen, um bei den Europameisterschaften in Guadlajara, in Spanien, teilzunehmen.

Sie setzte sich gegen Albulena Gervalla (Kosovo, 4-1), Jelena Maksimovic (Montenegro, 6-1), die Titelverteidigerin Dorota Banaszczyk (Polen, 3-0) und Amy Connell (Schottland, 2-1) durch. Das Finale findet am Samstag statt.

(Nicolas Martin/ L'essentiel)