In Monaco und Zypern gewann er Bronze, bei der letzten Auflage der Kleinstaatenspiele holte er Silber: In Montenegro will Joé Dondelinger seine Medaillensammlung komplettieren – und Gold holen. «Das wäre natürlich großartig. Ich würde gerne einen raushauen», sagt er und schiebt sofort nach: «Dafür muss die Tagesform aber stimmen.»

Bildstrecken Die Medaillengewinner aus Luxemburg Die Spiele in Montenegro



Die luxemburgische Delegation besteht bei den Kleinstaatenspielen 2019 aus 140 Athleten, zehn Schiedsrichtern und 58 Betreuern. Nach der Eröffnungsfeier am Montag in der Küstenstadt Budva, starten am Dienstag die Wettkämpfe. Leichtathleten, Schwimmer, Schützen, Volleyballer, Beachvolleyballer, Judoka, Tennisspieler, Tischtennisspieler, Basketballer sowie Boule- und Petanquespieler kämpfen dann um Medaillen. Neben Luxemburg und Montenegro nehmen auch Andorra, San Marino, Monaco, Zypern, Island, Malta und Liechtenstein teil.

Einen seiner großen Widersacher an der Zielscheibe sieht der Schütze (10 Meter Luftpistole) in dem Isländer Ásgeir Sigurgeirsson. «Der hat die Ruhe weg», sagt Dondelinger über das Nervenköstum seines Rivalen, der bereits zwei Goldmedaillen bei Kleinstaatenspielen gewinnen konnte. In San Marino war das Finale zwischen Sigurgeirsson und Dondelinger denkbar knapp. «Der letzte Schuss hat damals entschieden», erklärt der 32-Jährige Useldinger.

«Hohe Erwartungen»

Es sei gut möglich, dass sich die beiden auch im Finale von Montenegro gegenüberstehen, allerdings gebe es auch immer wieder Athleten, die zum ersten Mal teilnehmen und sofort starke Leistungen abliefern.

Dondelinger ist nicht nur wegen der fehlenden Goldmedaille hoch motiviert: «Die Kleinstaatenspiele haben für uns Athleten einen ganz speziellen Stellenwert. Gerade in Luxemburg haben sie eine lange Tradition. Ich habe hohe Erwartungen an mich selbst.» Die Qualifikationsrunde hat er am Donnerstag bereits hinter sich gebracht, am Nachmittag steht das Finale an.

Medaillenspiegel der Kleinstaatenspiele

1 LUX 15 14 7 36

2 CYP 7 10 4 21

3 LIE 7 2 2 11

4 MON 6 7 11 24

5 ISL 5 5 8 18

6 MNE 4 1 5 10

7 MLT 2 5 7 14

8 AND 1 1 6 8

9 SMR 0 2 4 6

(sw/L'essentiel)