Schröder dreht auf – «OKC» gewinnt Skandalspiel

Basketball-Nationalspieler Dennis Schröder hat mit den Oklahoma City Thunder in der nordamerikanischen NBA einen Auswärtssieg gefeiert. Die Thunder konnten sich am Montag (Ortszeit) mit 98:89 (50:37) bei den Utah Jazz durchsetzten. Der 25-jährige Braunschweiger war mit 24 Punkten OKCs erfolgreichster Werfer im Spiel. Zusätzlich holte er sieben Rebounds. Superstar Russell Westbrook (23 Punkte/11 Rebounds) verbuchte ein Double-Double. Mit einer Bilanz von 41 Siegen und 26 Niederlagen belegt Oklahoma City den vierten Platz in der Western Conference.

Abseits des Spiels hat es offenbar rassistische Beleidigungen in Richtung von Thunder-Starspieler Russell Westbrook gegeben. Der Zwischenfall ereignete sich während einer Verschnaufpause Westbrooks. Ein Fan habe ihm gesagt, er solle «auf die Knie gehen, so wie früher». Westbrook war bedient und reagierte mit den Worten: «Du denkst, ich spiele das nur, aber ich schwöre bei Gott, ich werde dich fertig machen – dich und deine Frau. Ich werde euch fertig machen.»

Things get heated between Russell Westbrook and Utah Jazz fans again. “I’ll f*ck you up. You and your wife,” he says. Not sure what these fans said to him, but he also had issues with Jazz fans during the postseason. pic.twitter.com/LquwRmLVNy