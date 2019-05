Der Vatikan klopft bei den Spielen an

Der «Athletica Vaticana Club» ist zu Gast bei den 18. Kleinstaatenspielen in Montenegro. Erstmals schickt der Vatikan in diesem Jahr eine Delegation aus dem 44 Hektar großen Mini-Staat mit 1000 Einwohnern zur Veranstaltung. Sie wollen einen Eindruck von den Spielen gewinnen und nehmen (noch) nicht an den Wettkämpfen teil.

Wie Melchor Sanchez De Toca, Unterstaatssekretär des Päpstlichen Rates für Kultur, zuständig für Sport, gegenüber L'essentiel erklärt, sind vier Vatikan-Athleten in Montenegro. Sie alle gehören dem Anfang 2019 gegründeten, 70 Mitglieder starken «Athletica Vaticana Club» an. Ihre Disziplin: Der 10.000- und der 5000-Meter-Lauf.

Unter ihnen ist der sizilianischer Priester Don Vincenzo Puccio, Thierry Roch, ein Schweizer Gardist sowie Sara Carnicelli und Camille Chenaux, Töchter zweiter vatikanischer Mitarbeiter. Chenaux' Vater ist Professor für Kirchengeschichte an der Päpstlichen Lateranuniversität.

Ziel ist Andorra 2021

«Wir sind Delegation dieser Art in der Geschichte des Vatikans. Jeder kann in den Verein eintreten: Priester, Nonnen, Kinder von Mitarbeitern und Ordensleute», sagt Chenaux, die außerhalb des Stadtstaates lebt. «Wir wollen die Botschaft der Menschlichkeit und des Gebets im Sport weitergeben. Also haben wir beschlossen, an internationalen Wettbewerben teilzunehmen. Die Präsenz bei den Kleinstaatenspielen ist nur der erste Schritt.»

In Montenegro wurden sie jedoch vorerst nur als Beobachter zugelassen und können nicht an den Wettbewerben teilnehmen. Das Hauptproblem: Der Vatikan hat kein nationales Olympischen Komitee.

«Vielleicht können wir in zwei Jahren teilnehmen»,erklärt Chenaux fort. Sie ist überzeugt, dass der Vatikan am Mittwoch im 5000-Meter-Lauf Chancen auf Gold uns Silber gehabt hätte.

Medaillenspiegel der Kleinstaatenspiele

1 LUX 24 21 15 60

2 ISL 16 8 15 39

3 CYP 10 17 10 37

4 MON 10 10 16 36

5 LIE 9 5 3 17

6 MNE 7 2 8 17

7 MLT 3 8 8 19

8 AND 2 2 11 15

9 SMR 0 4 3 7

(Nicolas Martin/L'essentiel)