Progrès trifft auf Uni-​​Mannschaft aus Cardiff

Here's a little more information about our Europa League opponents, FC Progres Niederkorn.



We will play away, in Luxembourg, on June 27th before welcoming them to Leckwith Stadium on July 4th.

Progrès Niederkorn schlägt am 27. Juni ein neues Kapitel seiner Europa-Cup-Historie auf. Der BGL-Ligist trifft in der Qualifikation zur Europa League am 27. Juni auf den Cardiff Metropolitan University FC. Das hat die Auslosung am Dienstag ergeben.

Der Club aus Cardiff hat für eine Sensation gesorgt und sich in den Europa-League-Play-offs der walisischen Meisterschaft gegen den haushohen Favoriten durchgesetzt: Das Team, das aus Doktoranden und Master-Studenten besteht, schlug im entscheidenden Duell Bala Town – eine Mannschaft, die sich in den letzten fünf Jahren immer für Europa qualifiziert hatte – zweimal.

Für den Cardiff Metropolitan University FC ist es die erste Teilnahme an der Europa-League-Qualifikation in der 19-jährigen Klubgeschichte. Die Mannschaft aus Niederkorn ist in der ersten Quali-Runde also keineswegs der Underdog. Progrès genießt am 27. Juni zunächst Heimrecht, bevor es zum Rückspiel ins Stadion des Cyncoed Campus (1620 Plätze) geht.

We have been drawn to face Progrès Niederkorn in the Preliminary Round of the Europa League.

