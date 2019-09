«Grottiger» Fußball ist ihre Leidenschaft

Die drei Luxemburger Freunde Thierry, Luca und Stefan haben beschlossen, ihre Sonntagmittage dem «authentischen Fußball» zu widmen, dem «mittellosen», bei dem die dritte Halbzeit genauso wichtig ist wie die ersten beiden. Ende 2017 starteten sie die Facebook-Seite «Missioun Grottekick». Inzwischen hat sie mehr als 5000 Follower. «Bewaffnet mit Smartphone in der einen Hand und Bier in der anderen, versuchen wir, das Land über den Fußball zu erkunden», sagt Thierry Kruchten, der immer noch ein wenig überrascht ist vom Erfolg dieser Idee.

Paul Philipps #OhJo ist ein Hit



Als treue Zuschauer der Champions League auf RTL Lëtzebuerg, fanden die drei Freunde fanden schnell gefallen am «Oh Jo» von Paul Philipp, Präsident des Luxemburger Fußballverbandes (FLF), als Co-Kommentator.



Der Ausdruck #OhJo ziert nun ihr offizielles T-Shirt «Missioun Grottekick». «Zuerst haben wir 20 Stück bestellt.... und wir mussten schnell weitere 200 nachordern» , lacht Luca.

Einen Gewinn wollen die Macher nicht mit ihrer Seite erzielen – im Gegenteil. «Wir zahlen immer die fünf Euro für den Eintritt», sagt Thierry, «denn wir sind in erster Linie da, um die kleinen Clubs zu unterstützen. Wir sind hier, um zu filmen oder zu fotografieren, was in den unteren Ligen des Großherzogtums passiert». Die Sache kommt langsam in Fahrt. So wie der Fan selbst nach der ersten Stadionwurst in der Halbzeitpause. Die drei Freunde machen kein Geheimnis daraus: Zwei oder drei Stunden nach Spielende fließt an der Theke oft das Bier.

Ein außergewöhnliches Tor, ein völlig verfehlter Schuss, schlecht gezeichnete Linien, komplett verwüstete Plätze, Tiere auf dem Spielfeld, verrückte Entscheidungen durch den Schiedsrichter, nichts oder fast nichts entgeht den drei Machern von «Missioun Grottekick». «Wir sind zum Spaß hier, aber nicht zum Lachen. Viele Vereine kontaktieren uns bereits, um ihre Spiele filmen zu lassen», sagte Thierry. «Wenn es ein Derby zwischen zwei Teams aus benachbarten Dörfern gibt, wo sich jeder kennt, sind wir hier. Wir sind alle drei aus dem Süden Luxemburgs und haben festgestellt, dass es im Westen des Landes mehr Geselligkeit gibt. Es ist ländlicher und authentischer. Wir sind weniger an der BGL League interessiert, weil es manchmal so aussieht, als ob die Spieler wegen des Geldes kommen und am Ende des Spiels schnell gehen.»

(Frédéric Lambert/L’essentiel )