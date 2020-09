Schockdiagnose für spanische Tennisspielerin

Die spanische Tennisspielerin Carla Suarez Navarro ist an Lymphdrüsenkrebs erkrankt. Sie müsse sich wegen eines bösartigen Tumors des Lymphsystems einer sechsmonatigen Chemotherapie unterziehen, teilte die 31-Jährige am Dienstag via Twitter mit.

Später schrieb die Spanierin auf Instagram, dass sie sich einer komplizierten Realität stellen müsse. «Es ist Zeit, dies zu akzeptieren und die medizinischen Ratschläge zu befolgen.» Sie sei angesichts der Umstände aber positiv. Vor einer Woche hatte Suarez Navarro, die ihre Karriere Ende des Jahres beenden wollte, aus «gesundheitlichen Gründen» ihren Verzicht auf die US Open verkündet.

Me toca afrontar una realidad complicada. Toca aceptarlo e intentar salir adelante confiando en el consejo médico. Siempre con positivismo ante la adversidad.



Patience and self-belief guided me through my career. Not the easiest rival to deal with. I’ll need my truly best. pic.twitter.com/lF9oVChWRh — Carla Suárez Navarro (@CarlaSuarezNava) September 1, 2020

Die Spanierin gewann in ihrer Karriere zwei WTA-Turniere im Einzel. 2014 im portugiesischen Oeiras und 2016 in Doha/Katar. Im Doppel konnte Suarez Navarro an der Seite ihrer Landsfrau Garbine Muguruza drei Turniersiege feiern. Ihre beste Einzelplatzierung in der Weltrangliste erreichte sie im Jahr 2016 mit dem 6. Rang.

Muguruza gewann am Dienstag bei den US Open ihr Startspiel gegen die Japanerin Nao Hibino 6:4, 6:4. Diesen Erfolg widmete die Spanierin ihrer schwer erkrankten Landsfrau. «Sie ist so eine nette Frau, so süß, so nett, so bescheiden. Wenn solch guten Leuten solche Dinge passieren, bin ich sehr traurig. Ich widme ihr diesen Sieg, weil ich möchte, dass sie das Gefühl hat, dass wir hinter ihr stehen, dass ich hinter ihr stehe», zitierte die WTA via Instagram Muguruza.

(L'essentiel/dpa/heg)