Goldener WM-​​Start für Jungels in Innsbruck

Das belgische Quick-Step-Team mit Bob Jungels und Niki Terpestra fuhr am Sonntag über 62,4 Kilometer in 1:07:25 Stunden die beste Zeit. Neben Jungels und Terpstra bestand das Siegerteam aus dem Dänen Kasper Asgreen, dem Deutschen Maximilian Schachmann, den Belgiern Laurens De Plus und Yves Lampaert. Hinter dem Quick-Step-Team, das in der Vergangenheit schon dreimal den Titel geholt hatte, fuhr Titelverteidiger Sunweb mit dem amtierenden Weltmeister Tom Dumoulin (+18,4) auf Rang zwei. Bronze ging an das US-Team BMC (+19,5 Sekunden).

«Wir sind sehr glücklich und dieses Gefühl ist absolut unglaublich, denn wir hatten nicht erwartet, vor Beginn des Rennens zu den Favoriten zu gehören», sagte Maximilian Schachmann. Auch Bob Jungels war außer sich vor Freude: «Wir wussten trotz allem, dass wir ein sehr starkes Team mit vielen jungen und talentierten Fahrern haben, also waren wir vor dem Start gelassen und zuversichtlich».

@quickstepteam "The feeling is incredible because we were not the favorite team"#InnsbruckTirol2018 pic.twitter.com/ziDff2mmf7 — UCI (@UCI_cycling) 23 septembre 2018

Check-out the results for the Men Team Time Trial ⏱ #InnsbruckTirol2018 pic.twitter.com/f7rPt3uCaH — UCI (@UCI_cycling) 23 septembre 2018

@quickstepteam are Men Team Time Trial World Champions

What a ride from the Wolfpack! #InnsbruckTirol2018 pic.twitter.com/ip4ISNLDnw — UCI (@UCI_cycling) 23 septembre 2018

(L'essentiel/dpa)