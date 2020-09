Das sagen Fans zur Corona-​​Infektion von Ibrahimovic

Zlatan Ibrahimovic ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Dies gaben Spieler und Club nur wenige Stunden vor dem Qualifikationsspiel für die Europa League gegen FK Bodo/Glimt (Norwegen) bekannt. Alle anderen Spieler und Betreuer waren negativ.

Die Infektion, die andere Fußballer vielleicht ins Grübeln bringen würde, macht den 38-jährigen Altstar nicht nervös. Überhaupt nicht. So legt sich der Stürmer der AC Milan auf Twitter bereits mit dem Virus an. «Corona war so mutig, mich herauszufordern», lässt er verlauten. Und: «Schlechte Idee.» Er zeige keine Symptome und sei noch tags zuvor negativ getestet worden.

Also ganz nach dem Motto: Coronavirus? Das kann mir gar nichts.

User haben Mitleid

Die Reaktion des Schweden ist nicht verwunderlich, ist er doch für seinen Großspurigkeit bekannt. Unvergessen seine Sprüche wie: «Qualität hat nun mal ihren Preis. Ich verstehe die Kritik nicht. Je mehr Geld ich verdiene, desto mehr Steuern bekommt Frankreich.» Oder: «Eine Weltmeisterschaft ohne mich ist nicht sehenswert. Es lohnt sich also nicht, auf die WM zu warten.»

In den sozialen Netzwerken wird Ibrahimovic eben wegen dieser Sprüche gefeiert. So auch dieses Mal. Auf Twitter wird fleißig auf die Corona-Meldung sowie den Tweet von ihm reagiert. Ein Thema steht dabei besonders im Vordergrund: Das Mitleid der User für das Coronavirus.

Wir zeigen die besten Reaktionen:

(L'essentiel/Nils Hänggi)