Fußballverband setzt ausgefallene Spiele neu an

In der BGL Ligue rollt am dem 18. Februar wieder der Ball. Das teilte der luxemburgische Fußballverband FLF am Mittwoch mit. Dann werden die ausgefallenen Begegnungen des 11. Spieltags nachgeholt, die ursprünglich am 10. Dezember ausgetragen werden sollten. Damals kam es lediglich zum Duell zwischen den FC Rodingen und Progrès Niederkorn (0:4). Die restlichen Plätze waren wegen Schneefall nicht bespielbar.

Der Spielbetrieb in Luxemburgs Fußball-Oberhaus geht am 25. Februar mit dem 15. Spieltag und am 4. März mit dem 16. Spieltag weiter. Der 14. Spieltag, der ebenfalls dem schlechten Wetter zum Opfer fiel, steht am 7. März (Mittwoch) an. Das ausgefallene Achtelfinale der Coupe de Luxembourg findet entweder am 25. März oder am 4. April statt. Da die Nationalmannschaft am 27. März ein Testspiel gegen Österreich austrägt, werden die meisten Begegnungen wohl Anfang April über die Bühne gehen.





(sw/L'essentiel)