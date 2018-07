Putins symbolische Übergabe an Katar

Artikel per Mail weiterempfehlen

Wenige Stunden vor dem WM-Final in Russland übergab Staatspräsident Wladimir Putin symbolisch die Geschäfte an den Ausrichter des nächsten Turniers 2022, den Emir von Katar. Der Kremlchef überreichte Scheich Tamim in Moskau einen Fussball, wie er auch bei Frankreich gegen Kroatien zum Einsatz kam.

Er sei überzeugt, dass Katar die WM genauso gut ausrichten werde wie Russland, sagte Putin der Agentur Interfax zufolge und bot Hilfe an: «Wir sind jederzeit bereit, die Erfahrungen zu teilen, die wir gesammelt haben.» Der Scheich sagte den Angaben nach, er hoffe, dass die Auswahl von Katar 2022 noch besser abschneiden werde als die russische bei ihrer Heim-WM. Allerdings sagte auch Putin, er hoffe, dass die russische Mannschaft dann noch über das Viertelfinale hinaus kommt.

(L'essentiel)