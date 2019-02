Die 4 schlimmsten Mode-​​Fehlgriffe von Vonn

Auf den Skipisten sieht man Lindsey Vonn nicht mehr rennmäßig. Das Abfahrtsrennen an der Ski-WM in Are war ihr letzter Weltcupauftritt, der Körper der 34-jährigen Amerikanerin macht nicht mehr mit. Vonn krönte ihre Karriere in diesem Rennen mit dem Gewinn der Bronzemedaille.

Auf dem roten Teppich wird man Vonn aber weiterhin sehen. Das US-Glamourgirl zeigte sich denn auch bei den Oscars in einem weißen, teils durchsichtigen Kleid. Mit dem Outfit war sie zufrieden. Anders sah das in der Vergangenheit aus. Im Vorfeld der Film-Preisverleihung stellte Vonn ein Video auf Youtube, in dem vier ihrer Auftritte auf dem roten Teppich zu sehen sind. Zu diesen schrieb sie: «Einige meiner schlimmsten Modeauftritte, die ich am liebsten vergessen würde.» Urteilen Sie selbst.

Vonn und ihre vier modischen Fehltritte. (Video: Youtube)

(L'essentiel/heg)