Salahs zauberhafte Jagd nach der Torjägerkrone

Es scheint, als habe Mohamed Salah seine Schaffenskraft und den fast schwindelerregenden Aufstieg einem überirdischen Beistand zu verdanken. Wann immer der 25-jährige Ägypter im Leibchen des FC Liverpool ein Tor erzielt, beendet der gläubige Moslem den Jubel mit einem Stossgebet.

1. Harry Kane (Tottenham) 22



2. Mohamed Salah (Liverpool) 21



3. Sergio Agüero (ManCity) 17



4. Raheem Sterling (ManCity) 14



5. Romelu Lukaku (ManUnited) 12

Die Quote von 21 Toren und 7 Assists in 25 Spielen verschafft den Fans an der Anfield Road diese Saison in fast jedem Heimspiel das Vergnügen, den Ballzauberer dabei zu beobachten, wie er nach jedem Jubel zu Boden sinkt und auf Knien beide Zeigefinger als Zeichen seiner Demut und Dankbarkeit in den Himmel streckt.

Tempo und Technik

Salahs gottberufener Drang zu fixen Ritualen äußert sich schon vor der Partie, wenn er auf dem rechten Bein mit einem zweifachen Hüpfer das Feld betritt – die Schrittfolge wiederholt sich beim Anpfiff mit einem Tänzchen über die Mittellinie.

Die eingebrannten Marotten stehen bei Salah im Kontrast zu den immer wieder unberechenbaren Auftritten, wenn er als rechter Flügel in den Strafraum zieht und dort mit seiner Schnelligkeit und fantastischen Ballbehandlung die Abwehr ärgert.

Eigentlich besser als Kane

Die magischen Sololäufe haben Salahs Marktwert diese Saison von 40 auf 80 Millionen Euro geschraubt. Er ist sechs Jahre nach seiner Zeit beim FC Basel 30-mal mehr wert und auf gutem Weg, der teuerste Spieler der Premier League zu werden. An der Spitze steht Harry Kane. Der Tottenham-Stürmer trägt auf Transfermarkt.de ein Preisschild von 120 Millionen Euro.

Mit 22 Treffern liegt der 24-jährige Engländer im Duell um den besten Goalgetter der Liga im Vergleich zu Salah mit lediglich einem Tor in Front. Als Passgeber ist er jedoch mit nur einem Assist bereits weit abgeschlagen

