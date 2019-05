Hollywood kommt immer wieder nach Montenegro

Artikel per Mail weiterempfehlen

Etwa vierzig Kilometer vor der südwestlichen Grenze Montenegros und 70 Kilometer vom Flughafen Tivat entfernt, liegt das kroatische Dubrovnik. Seit einigen Monaten sieht sich die 42.000-Einwohner-Stadt einer wahren Touristenflut gegenüber. Der Grund: Viele Szenen der TV-Serie «Game of Thrones» wurden dort gedreht – Dubrovnik dient als Kulisse für «Königsmund».

Besonders beliebte Ausflugsziele bei den Reisenden sind die Festung Lovrijenac – in der Serie die Residenz des Königs – oder die Stadtmauer, die nicht nur zum Ende der Serie eine wichtige Rolle einnimmt.

Aber nicht nur Dubrovnik zieht immer mehr Filmemacher an. Die gesamte Adria ist mit ihrer bergigen Landschaft und ausdrucksstarken Küste sehr gefragt.

Johnny Depp und Brad Pitt in Montenegro

Auch Montenegro hat sich zum Drehort für große Produktionen gemausert. Im März stand Johnny Depp in Tivat vor der Kamera, um Szenen für den Film «Minamata» aufzunehmen. Der Streifen von Andrew Levitas soll im kommenden Jahr in die Kinos kommen.

Der Film zeichnet das Leben des amerikanischen Kriegsfotografen W. Eugene Smith in den 1970er-Jahren nachzeichnet. «Papillon», von Regisseur Michael Noer aus dem Jahr 2017 wurde ebenfalls in Montenegro produziert.

Frühes Werk von Brad Pitt

Vor etwa dreißig Jahren drehte Brad Pitt in Montenegro mit «The Dark Side of the Sun» einen seiner ersten Filme – zusammen mit dem montenegrinischen Regisseur Bozidar Nikolic. Montenegro schein einen bleibende Eindruck bei dem Hollywood-Star hinterlassen zu haben, denn Pitt besuchte das Land seitdem einige Male.

(Nicolas Martin/L'essentiel)