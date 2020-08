Hamilton siegt mit Machtdemonstration

Der Reifenpoker geht diesmal klar an Mercedes! Bei den schwarzen Silberpfeilen hielten die Reifen diesmal sehr gut, Hamilton feierte einen Start-Ziel-Sieg. Nur Max Verstappen (2.) und Valtteri Bottas (3.) konnten mit dem Briten mithalten.

Beim Start schnappte sich Verstappen den zweiten Platz von Bottas und gab diesen nicht mehr her. Hamilton kontrollierte das Renntempo nach Belieben, immer wenn Verstappen näher kam, drückte der Brite eine schnellere Runde aus seinem Mercedes.

88. Sieg für Hamilton

Drohende Gewitterwolken zogen gegen Ende des Rennens auf, es blieb aber trocken in Barcelona. So fuhr Hamilton locker zu seinem 88. Sieg und baut seine WM-Führung auf Verstappen auf 37 Punkte aus. «Wow, das war stark, danke an alle», freute sich Hamilton. Aber auch Verstappen ist zufrieden: «Wir haben gute Punkte gemacht, das Maximum herausgeholt!»"

Sebastian Vettel fuhr mit einer Ein-Stopp-Strategie durch, konnte sich am Ende nur auf Platz sieben retten, sein Kollege Charles Leclerc fiel mit einem Elektronikproblem aus. Ein kleiner Trost für Vettel, er hat jetzt insgesamt 3000 WM-Punkte geholt in seiner Karriere.

TOP TEN FINISHERS



HAM

VER

BOT

PER

STR

SAI

VET

ALB

GAS

NOR#SpanishGP ???????? #F1 pic.twitter.com/7DL2C6YTS5 — Formula 1 (@F1) August 16, 2020

(L'essentiel/pip)