«Auf einem Auge konnte ich nichts mehr sehen»

Tausende Zuschauer mussten am Sonntag in London zusehen, wie Marathonläuferin Hayley Carruthers nur knapp einen Meter vor der Zielgerade zusammenbrach und auf allen vieren durchs Ziel kroch. Trotz der dramatischen Szenen war die 26-Jährige am nächsten Tag topfit und erschien wie gewohnt zur Arbeit.

Carruthers arbeitet als Radiologin für Krebspatienten in einem staatlichen Krankenhaus in Birmingham. Am Montag postete sie auf ihrem Twitter-Account ein Selfie im weißen Kittel. «Macht euch keine Sorgen, Leute. Mir gehts gut», schrieb sie dazu.

«Ich dachte, ich schaffe es nicht ins Ziel»

Dem Radiosender Radio 1 Newsbeat erzählte die Athletin, wie sie den London Marathon erlebte. Bereits in der Hälfte des Rennens habe sie begonnen, sich unwohl zu fühlen. «Meine Beine waren wie aus Blei. Ich fing an, jeden einzelnen Schritt zu zählen. Mein Kopf war ganz durcheinander und ich glaube, ich konnte auf einem Auge nichts mehr sehen.»

Es ging ihr von Minute zu Minute schlechter: «Als ich merkte, dass ich noch zehn Kilometer vor mir hatte, dachte ich, dass ich es niemals bis ins Ziel schaffe.» Sie habe gespürt, wie ihre Beine nachgaben und sie sich nicht mehr bewegen konnte. «Ich war wie versteinert. Es war psychisch und körperlich das Härteste, was ich je getan habe», erzählt die 26-Jährige.

Trotz allem erreichte Carruthers mit 2:33:59 Stunden die Ziellinie auf dem 18. Platz. Als erfahrene Marathonläuferin habe sie vergangenen Sonntag einen schweren Fehler gemacht: «Ich habe viel zu schnell angefangen.» Die Lektion habe sie nun für ihr nächstes Rennen gelernt.

