Benitez dreht seinem Team den Rücken zu

Der ehemalige Liverpool-Coach Rafael Benitez hatte diese Woche die Schnauze voll. Er hatte einfach keine Lust mehr, dem Spiel der eigenen Elf zuzuschauen. So kehrte er bei der 1:2-Niederlage von Dalian Pro seinen Spielern mit Ex-Europa-Stars Marek Hamsík und Salomon Rondon den Rücken zu. Und schaute sich stattdessen lieber die leeren Ränge im Stadion an.

Auf der anschließenden Pressekonferenz begründete der 60-Jährige lediglich schmallippig seine provokante Geste. «Ich mochte das Spiel nicht, und das war's», sagte er. Ausführlicher wurde er nicht. Er wiederholte lediglich seine Worte, meinte nochmals: «Mir hat das Spiel nicht gefallen, das ist der Grund dafür.» Dann beendete er nach nicht einmal zwei Minuten die Pressekonferenz mit den Worten: «Danke, Entschuldigung.»

«In China muss ich ein Vermächtnis hinterlassen»

Benitez hatte im Juli 2019 nach China gewechselt; in den letzten Wochen wurden immer wieder Gerüchte über eine Rückkehr in die Premier League laut. Ob an diesen etwas dran ist, ist unklar. Richtig Lust scheint der Spanier jedenfalls derzeit nicht auf sein Team zu haben.

Dabei klang das im Juli, als Benitez im Reich der Mitte anfing, noch ganz anders. Bei seiner Amtsübernahme sagte er: «In China muss ich keine Titel gewinnen, sondern ein Vermächtnis hinterlassen.»

(L'essentiel/Nils Hänggi)