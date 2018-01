Eléonora Molinaro gewinnt ihr erstes Profiturnier

Artikel per Mail weiterempfehlen

Luxemburgs Tennis-Hoffnung Eléonora Molinaro hat am Wochenende den bislang größten Erfolg ihrer Karriere gefeiert. Die 17-Jährige feierte am Sonntag ihren ersten Turniersieg bei den Profis. Im türkischen Antalya besiegte Molinaro, die in der Weltrangliste auf Platz 823 geführt wird, die 16-jährige Russin Vlada Koval (815.) klar mit 6:3 und 6:1.

Durch den Erfolg bei dem ITF-Turnier wird die Luxemburgerin in der Weltrangliste twa 150 Plätze nach oben klettern und eine neue persönliche Bestmarke erreichen. Vor einer Woche unterstrich Molinaro bereits ihre gute Form. Beim Juniorenturnier in Prag wurde sie Zweite.



(L'essentiel)