Die zehn Minuten des Real-​​Untergangs

Wer nach der ersten Hälfte des Clásico im Santiago Bernabéu auf Barcelona gewettet hat, hatte ein gutes Näschen. Die Katalanen hatten in den ersten 45 Minuten wenig zu melden, mussten von den Königlichen aber keinen Treffer einstecken.

So wurden Real Madrid zehn Minuten in der zweiten Halbzeit zum Verhängnis. Zwischen der 54. und 64. Minute machte Barça den Unterschied und damit den Sieg perfekt. Hier die Auflistung:

That's a pretty bad 10 minutes for Real Madrid https://t.co/WVvBpsvgtM #ElClasico pic.twitter.com/1VvkGaTS2F— The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) 23. Dezember 2017

Zwar versuchte Real in der Folge alles, die Partie noch zu drehen, aber Sergio Ramos verpasste zweimal aus aussichtsreicher Position und auch Gareth Bale scheiterte. Es kam gar noch schlimmer: Barça schaffte in der 93. Minute das 3:0 durch Aleix Vidal. Die Katalanen haben nun in der Tabelle 14 Punkte Vorsprung auf den Erzrivalen.

Sehen Sie sich die zehn Minuten der Entscheidung im Video oben nochmals an.

