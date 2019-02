Die GOAT-​​Debatte ist eröffnet

Sechs Meistertitel in der NFL – das hat noch kein Spieler geschafft. Bis Tom Brady am Sonntag die Superbowl LIII mit seinen New England Pa­triots gegen die Los Angeles Rams 13:3 gewann. Nun hat der 41-Jährige genau so viele Titel ergattert wie der legendäre Basketballer Michael Jordan.

Und obwohl Football und Basketball gänzlich vunterschiedlich sind, wird nun diskutiert, welcher dieser beiden Superathleten der GOAT – der beste Mannschaftssportler aller Zeiten, der «Greatest off all Time» – in den USA ist. Hier ein Vergleich:

■ Brady brauchte für seine sechs Meistertitel neun Final-Versuche, Jordan sechs.

■ Jordan wurde fünf Mal zum besten Spieler der Liga (NBA) gewählt, Brady drei Mal. In den Finals steht es mit den MVP-Trophäen 6:4 für den ehemaligen Chicago-Bulls-Guard.

■ Jordan spielte 15 Jahre in der NBA, Brady hat bereits 19 Saisons absolviert und will auch mit 41 noch nicht aufhören.

■ «His Airness», wie Jordan wegen seiner Zeit, die er in der Luft verbrachte, genannt wurde, gewann in den Playoffs 30 von 37 Serien, das ist eine Siegquote von 81 Prozent. Brady kommt mit 30 von 40 gewonnenen Playoff-Spielen auf 75 Prozent.

■ Scorer-Qualitäten: In der Bestenliste, was die meisten Pass-Touchdowns betrifft, liegt Brady mit 517 auf Rang drei. Er könnte Rekordhalter Peyton Manning (539) noch einholen. Jordan hingegen, der 2003 nach seinem zweiten Comeback endgültig zurücktrat, rangiert aktuell auf dem vierten Rang in der ewigen NBA-Punkte­liste. LeBron James wird ihn aber bald überholen.

(L'essentiel/hua)