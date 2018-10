Das wilde Leben der Box-​​Legende

Der ehemalige Box-Weltmeister Graciano Rocchigiani hat in seinem Leben nichts ausgelassen: Skandale, sportliche Erfolge und persönliche Tiefschläge. Selbst sagte er einst: «Ick hab’ wenigstens wat zu erzählen, langweilig war det nie.» Am Montag starb «Rocky» bei einem Autounfall in Italien. In unserer Diashow blicken wir auf ein wildes Leben zurück.

(L'essentiel)