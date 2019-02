Ein künftiger Zahnarzt geht auf Torejagd

Mit 18 Jahren träumen viele jungen Handballer von einer Karriere in den ersten Ligen in Deutschland, Spanien oder Frankreich. Die Pläne des Eschers Dimitri Mitrea sehen jedoch anders aus – er entschied sich früh dafür, Zahnarzt zu werden. Marc Fancelli, sportlicher Leiter von Handball Esch, ist sich sicher: «Würde er sich voll und ganz auf den Handball konzentrieren, könnte er sehr viel erreichen.»

Mitrea wurde die Sportart in die Wiege gelegt. Der Linkshänder, Sohn des legendären Escher Torhüters Catalin Mitrea, begann im Alter von vier Jahren mit dem Handball. «Unser Teamkollege Romain Labonté trainierte damals eine kleine Gruppe mit unseren und einigen anderen Kindern», sagt sein Vater, der in Esch heute für die Ausbildung der Torhüter zuständig ist.

Für seinen Sohn ging es steil bergauf. Er durchlief die Jugendnationalmannschaften und spielt seit dieser Saison im Aktivenbereich. «Bei jedem Spiel im Ausland hat er von den gegnerischen Trainern viel Lob bekommen», sagt sein Vater, der seinen Spross nie zum Handball gedrängt hat: «Wir haben ihm immer die Wahl gelassen. Egal ob im Sport oder im Beruf», sagt er.

Zum Studium geht's nach Deutschland

Dimitri Mitrea entschied sich letztendlich für die Zahnmedizin. Im kommenden Sommer nimmt der Rechtsaußen sein Studium in Deutschland auf. «Er spricht schon seit einigen Jahren davon. Als er 14 Jahre alt war, machte er ein Schülerpraktikum in einer Zahnarztpraxis. Das hat er geliebt. Wir dachten das geht vorbei, aber da haben wir uns wohl geirrt», lacht sein Vater.

«Ich will auch während meines Studiums weiter Handball spielen. Mein Ziel ist die dritte deutsche Liga. Im Profisport kann mit einer Verletzung alles vorbei sein. Ein Studium ist sicherer», sagt Mitrea selbst. Am Mittwochabend wird er sich aber voll und ganz auf den Sport konzentrieren – zumindest 60 Minuten lang. Dann steht für die Escher in der Coque das Halbfinale der Coupe de Luxembourg gegen den HC Berchem an. Zuvor streiten sich der HB Düdelingen und Handball Käerjeng um ein Finalticket.

Coupe de Luxembourg, Halbfinale:

HB Düdelingen – Handball Käerjeng (18.30 Uhr)

HC Berchem – Handball Esch (20.30 Uhr)

(Nicolas Martin/L'essentiel)