Fußball-​​Torwart lässt Mutter seines Kindes ermorden

Hätte Bruno Fernandes nicht eine skrupellose Vergangenheit, wäre seine Verpflichtung beim brasilianischen Viertliga-Verein Rio Branco nur eine Randnotiz wert. Wenn überhaupt. Und sie würde in Brasilien keine hohen Wellen werfen, wie sie das nun tut.

Fernandes – mit vollem Namen Bruno Fernandes de Souza – war mit Talent gesegnet. Er stand vor einer großen internationalen Fußball-Karriere. Als Torwart von Flamengo Rio de Janeiro gehörte er vor der WM 2010 zum erweiterten Kreis der brasilianischen Nationalmannschaft und hatte das Interesse der AC Milan geweckt. Doch dann entschied sich der heute 35-Jährige zu einem Schritt, mit dem er seine Karriere selbst ruinierte.

Skrupelloses Verbrechen

Fernandes soll die Mutter seines Sohnes Bruninho – das Model Eliza Samudio – von einem Auftragsmörder entführen, foltern, zerstückeln und am Ende an einen Hund verfüttern haben lassen. Der Torwart war damals verheiratet und hatte eine außereheliche Affäre. Er wollte die Schwangerschaft nicht und später auch keinen Unterhalt für das Kind bezahlen.

2013 wurde Fernandes für das skrupellose Verbrechen, das er teilweise gestand, von einem Gericht zu 22 Jahren und drei Monaten Haft verurteilt. Nach rund sechseinhalb Jahren im Gefängnis kam der Torwart bereits wieder frei. Die Justiz hatte das Berufungsverfahren verschleppt und erlaubte ihm, wieder Fußball zu spielen.

Dass Fernandes wieder ein freier Mann ist, entging auch Valdemar Neto nicht. Der Präsident des Viertliga-Vereins Rio Branco verpflichtete den Torwart und bezeichnet den Coup, als «einen der besten in der Geschichte des Clubs». Er war sich aber nicht bewusst, was er damit auslösen wird: Einen Shitstorm in den sozialen Medien. In einer Youtube-Botschaft Ende Juli rechtfertigte Neto die Verpflichtung Fernandes’ und zeigte sich erstaunt. «Nie hätte ich gedacht, dass die Verpflichtung von Keeper Bruno so einen Nachhall in den sozialen Netzwerken haben würde», sagte der Präsident.

Neto bekam den Gegenwind auch vereinsintern zu spüren. Die Trainerin des Frauenteams, Rose Costa, trat nach Bekanntwerden der Verpflichtung von Fernandes zurück. «Wie kann jemand beispielgebend sein für Nachwuchs oder Sportler, der ein so barbarisches Verbrechen begangen hat», kritisierte Costa den Vertrag für Fernandes.

Der Präsident hätte eigentlich wissen müssen, dass eine Verpflichtung dieses Torwarts unter einem schlechten Stern steht. Vor ihm hatten bereits drei andere unterklassige Vereine Fernandes kurz unter Vertrag genommen. Es gab jeweils Widerstand von Frauen- und Menschenrechtsorganisationen. Sogar Sponsoren beendeten aus Protest ihr Engagement.

(L'essentiel/Herbie Egli)