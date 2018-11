Thunder verlieren bei Westbrook-​​Comeback

Artikel per Mail weiterempfehlen

Basketball-Star Russell Westbrook hat bei seiner Rückkehr mit Oklahoma City Thunder eine Niederlage kassiert. Das Team aus der nordamerikanischen NBA musste sich am Montag (Ortszeit) den Sacramento Kings mit 113:117 geschlagen geben. Westbrook, der die vergangenen sechs Spiele wegen einer Knöchelverletzung pausieren musste, kam bei seinem Comeback auf 29 Punkte, 13 Rebounds und sieben Assists. Dennis Schröder, der in Westbrooks Abwesenheit überzeugt hatte und vorerst auf der Bank Platz nehmen musste, erzielte sechs Punkte. Paul George hatte am Ende 27 Zähler.

Nach zuletzt vier Siegen in Folge zogen die Dallas Mavericks im Spiel gegen die Memphis Grizzlies mit 88:98 den Kürzeren. Mavs-Center DeAndre Jordan holte 20 Rebounds und erzielte 17 Punkte bei der Auswärtspleite. Der Würzburger Maxi Kleber kam auf zwei Zähler. Superstar Dirk Nowitzki fehlt den Texanern weiterhin aufgrund einer Knöchelverletzung. Bei den Grizzlies war Aufbauspieler Mike Conley (28 Punkte) am erfolgreichsten.

Die Boston Celtics unterlagen auswärts bei den Charlotte Hornets 112:117 . Celtics-Star Kyrie Irving (27 Punkte/11 Assists) verbuchte ein Double-Double. Der 26-jährige Deutsche Daniel Theis erzielte zehn Punkte. Der überragende Mann des Spiels war Charlottes Kemba Walker mit 43 Punkten. Erst am Samstag konnte der 28-Jährige mit 60 Punkten einen neuen persönlichen Rekord aufstellen. Für Boston war es die zweite Pleite hintereinander.

NBA, Ergebnisse:

Charlotte Hornets – Boston Celtics 117:112 Detroit Pistons – Cleveland Cavaliers 113:102 Indiana Pacers – Utah Jazz 121:94 Philadelphia 76ers – Phoenix Suns 119:114 Atlanta Hawks – Los Angeles Clippers 119:127 Memphis Grizzlies – Sallas Mavericks 98:88 Milwaukee Bucks – Denver Nuggets 104:98 New Orleans Pelicans – San Antonio Spurs 140:126 Sacramento Kings – Oklahoma City Thunder 117:113

(L'essentiel/dpa)