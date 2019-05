Ist Casillas' Karriere in der Ersten Liga vorbei?

Der spanische Torwart Iker Casillas ist am Mittwoch mit dem Schrecken davon gekommen: Beim Training mit seinem Team FC Porto erlitt der 37-Jährige einen akuten Herzinfarkt. Noch auf dem Trainingsgelände wurden die Symptome rasch erkannt und Casillas vom Clubarzt Nelson Puga behandelt. Im Krankenhaus wurde dann eine Verengung der rechten Koronararterie festgestellt, daraufhin bekam der Keeper einen sogenannten Stent eingepflanzt.

Er wird mindestens bis Samstag im Krankenhaus bleiben. Wie die spanische Zeitung «El Mundo» berichtet, hat der Torwart ein striktes Handyverbot bekommen. Auch Besuche seien nicht erlaubt, nur seine Frau Sara Carbonero und seine engsten Verwandten dürfen ihn sehen. «Er muss sich jetzt ausruhen und erholen», sagte das Krankenhauspersonal zu «El Mundo».

Kardiologen sind sich uneins

Was seine Sportkarriere angehe, sei es noch zu früh für Spekulationen, wie es nun weitergehe, sagte Portos Clubarzt Nelson Puga im Vereins-TV-Sender Porto Canal. Portugiesische Medien mutmaßen allerdings, dass Casillas' Karriere in einer Topliga so gut wie vorbei sei. Außerdem werde er wohl kaum während der restlichen Saison wieder spielen.

Die von der Zeitung «El País» konsultierten Herzspezialisten sind sich uneinig: So meinte etwa der renommierte Kardiologe Vasco da Gama, dass Casillas große Chancen habe, wieder professionell zu spielen, «weil man bei ihm das Problem in weniger als 90 Minuten gelöst hat».

Juan Antonio Corbalán, ehemaliger Basketballspieler und heutzutage Kardiologe bei Real Madrid, ist ganz anderer Meinung: «Mit einem Koronarstent kann man nicht Fußball spielen, noch weniger, wenn man Torwart ist.» Laut Corbalán wird Casillas ein absolut normales Leben führen können, «aber aus meiner Sicht wird er nicht mehr im Profisport spielen».

In der Vergangenheit behauptete Iker Casillas in Interviews immer, er wolle mit 40 in den Ruhestand gehen. In zwei Wochen wird der zweifache Vater seinen 38. Geburtstag feiern. Vielleicht wird er sich auch dann überlegen, etwas früher als geplant in Rente zu gehen.

(L'essentiel/kle)