«Die Spiele bieten jungen Sportlern eine Chance»

«L'essentiel»: Welche Ziele hat das Luxemburger Team bei den Kleinstaatenspielen? Kann der Erfolg von den Spielen in San Marino wiederholt werden?

Alwin de Prins: Ich glaube , dass es unwahrscheinlich ist, dass wir am Ende im Medaillenspiegel wieder ganz oben stehen. Es gibt kein Radfahren mehr und das Bogenschießen fällt auch weg. Diese beiden Disziplinen haben uns Medaillen gebracht. Außerdem stellt Montenegro in diesem Jahr erstmals ein sehr starkes Team, dass einiges reißen wird.

Warum sind die Kleinstaatenspiele für den Luxemburger Sport so wichtig?

Der Nachwuchs kann hier tolle Erfahrungen sammeln. Viele nehmen zum ersten Mal an einem Event teil, an dem so viele Sportarten beteiligt sind. Sie können viel von den erfahrenen Athleten lernen.

Wie reagieren Sie auf die Kritik an den Spielen? Einige sind der Meinung, die Medaillen seien nichts wert.

Für unsere Spitzensportler sind diese Spiele kein echtes Ziel. Ihre Ambitionen sind höher. Für junge Menschen bieten die Spiele aber eine Chance. Bei vielen aus dem Nachwuchs steigt die Motivation durch einen Erfolg und sie erreichen dadurch die nächste sportliche Stufe.

Medaillenspiegel der Kleinstaatenspiele 2019

(nm/L'essentiel)