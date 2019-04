Red Boys verabschieden sich aus Titelrennen

Am vierten Spieltag der Axa-League haben sich die Red Boys Differdingen wohl endgültig aus dem Rennen um die Meisterschaft verabschiedet. Nach der knappen 29:31-Niederlage gegen Handball Esch beträgt der Rückstand der Differdinger in der Tabelle fünfeinhalb Punkte auf den Tabellenführer.

Tabelle:



1. Esch 4 135:107 19,5:0

2. Käerjeng 4 124:117 16,5:2

3. Düdelingen 4 127:112 14,5:2

4. Red Boys 4 125:124 14:4

5. Berchem 4 114:131 9,5:8

6. Diekirch 4 103:137 4:8



Beide Mannschaften präsentierten sich im Oberkorner Sportzentrum lange Zeit auf Augenhöhe. Erst in der Schlussphase verpassten die Gastgeber einige einfache Tore, sodass die Escher am Ende den wichtigen Auswärtssieg verbuchen konnten. Im zweiten Samstagsspiel unterlag der HC Berchem vor heimischer Kulisse dem HB Düdelingen, am Sonntag setzte sich Käerjeng erwartungsgemäß in Diekirch durch.

Axa-League, Ergebnisse:

HC Berchem – HB Düdelingen 27:35

Red Boys Differdingen – Handball Esch 29:31

Chev Diekirch – Handball Käerjeng 27:33



(sw/L'essentiel)