F91 trifft zu Hause auf Progrès Niederkorn

I Tirages I - 1/2 Finalen Loterie Nationale Luxembourg Coupe de Luxembourg - 1/4 Finalen Coupe FLF - 1/2 Finalen Coupe des Seniors Réserves Gepostet von FLF - site officiel am Freitag, 5. April 2019

Im Hauptsitz des luxemburgischen Fußballverbandes (FLF) in Monnerich wurde am Freitag das Halbfinale der Coupe de Luxembourg ausgelost. Es kommt zum direkten Duell der beiden verbleibenden Topclubs der BGL Ligue F91 Düdelingen und Progrès Niederkorn, wobei der Meister am 24. April Heimrecht genießt. Im zweiten Spiel empfängt der Zweitligist Union Mertert-Wasserbillig Etzella Ettelbrück.

(sw/L'essentiel)