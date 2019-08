Zwei herrliche Tore in einem Spiel gefallen Fans

In der Premier League erhalten die Zuschauer definitiv Einiges für ihr Geld geboten. So auch jene, die am Montagabend das Spiel in Wolverhampton verfolgten. Die Wanderers empfingen Manchester United zu ihrem ersten Heimspiel der Saison, in die sie mit einem 0:0 in Leicester gestartet waren. Diesmal bekamen ihre Fans Tore zu sehen – und was für welche!

Zuerst müssen die «Wölfe» das Jubeln zwar den Gästen überlassen. Nach 26 Minuten kombinieren sich Jessie Lingard und Marcus Rashford durch die Reihen der Einheimischen, ehe Anthony Martial den Ball unhaltbar unter die Latte schießt. Der französische Nationalstürmer kann den 50. Torerfolg im Trikot von ManUnited feiern.

In der 55. Minute folgt der große Auftritt von Ruben Neves. Der Portugiese bekommt einen Rückpass an die Strafraumgrenze. Er kann sich den Ball schön zurechtlegen und zieht ab. Sein Schuss prallt zwar an die Latte, landet aber hinter der Torlinie und zappelt sogleich im Netz. Das Traumtor (siehe Video oben) zum 1:1 geht viral.

13 Minuten später folgt die nächste heiße Szene. Paul Pogba holt für die Red Devils einen Elfmeter heraus. Der Weltmeister lässt sich im Strafraum zwar offensichtlich fallen, wie die Videobilder zeigen, doch der Schiedsrichter zeigt auf den Elfmeterpunkt. Der Mittelfeldspieler nimmt gleich selber Anlauf und scheitert an Rui Patricio. Portugals Nationalgoalie hat richtig spekuliert und bringt ManUnited schließlich so um den zweiten Saisonsieg, da die Partie 1:1 endet.

Another reason why I hate VAR. There was no contact here Pogba dived yet they didn't review the penalty decision. #abolishVARpic.twitter.com/LXGKT59m2L– malcolm nkowani (@Malkhum54) August 19, 2019

(L'essentiel/ddu)