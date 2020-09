Sébastien Thill wechselt zum FC Tambov

Sein Transfer wurde bereits angekündigt, nun ist es offiziell: Der 26-jährige Sébastien Thill verlässt Le Progrès Niederkorn und wechselt zum FC Tambov. Der Club spielt nach sechs Spielen derzeit auf Platz 14 der russischen Liga. Der luxemburgische Spieler wird demnach eine neue Liga entdecken. Eine, die sein Bruder Olivier, der seit August 2018 beim FC Oufa (12.) spielt, bereits kennt. Sébastien Thill hat einen Sieben-Monats-Vertrag mit einem optionalen Zusatzjahr unterzeichnet.

Ein Wiedersehen der Brüder ist für Samstag, den 12. September um 15 Uhr geplant, vorausgesetzt, dass Sébastien Thill an diesem Tag einsatzfähig ist. Der FC Tambow ist an diesem Tag Gastgeber des FC Oufa. Die russische Premier League geht an dem Tag in die siebte Runde.

(L'essentiel)