Maroon 5 performt epischen Spongebob-​​Song

Sie ist legendär, die Halbzeitshow bem Superbowl. Und in den frühen Morgenstunden am Montag wird sie eine weiteres Mal über die Bühne gehen. Den Hauptakt im Mercedes-Benz Stadium in Atlanta im Bundesstaat Georgia wird diesmal Maroon 5 bestreiten. Und wenn man all den Anzeichen Glauben schenken darf, wird die US-Band einen ganz speziellen Song performen:

SpongeBob Schwammkopfs «Sweet Victory»

Maroon 5 postete im Vorfeld des Megaevents diesen Teaser auf Twitter:

Auch ein Tweet des Mercedes Benz-Stadium lässt die Fans des vor kurzem verstorbenen Spongebob-Erfinders Stephen Hillenburg Freudensprünge vollführen.

Wie es zu dem ganzen gekommen ist? In einer Petition haben Menschen gefordert, dass die Band den Song covern soll. Bislang haben mehr als 1,2 Millionen Menschen unterschrieben.

Wir dürfen gespannt sein.

