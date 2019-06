Kevin Durant fehlt den Warriors weiterhin

NBA-Champion Golden State Warriors muss in der Finalserie gegen die Toronto Raptors weiter auf Basketball-Star Kevin Durant verzichten. «Kevin wird morgen nicht spielen können», sagte Warriors-Coach Steve Kerr am Dienstag auf der Pressekonferenz. Der 30 Jahre alte Durant laboriert an einer komplizierten Wadenverletzung und hatte bereits im Halbfinale alle Begegnungen verpasst.

Unklar ist, ob Kerr im ersten Heimspiel der Serie in Kalifornien auf Klay Thompson zurückgreifen kann. Der Dreier-Spezialist hatte sich in der zweiten Begegnung in Toronto am Oberschenkel verletzt und droht auszufallen. «Wir werden bei ihm kein Risiko eingehen. Aktuell ist es so, dass wir von Tag zu Tag entscheiden müssen», sagte Kerr vor dem Duell am Mittwoch (Ortszeit). Center Kevon Looney verletzte sich am Sonntag im gleichen Spiel im Bereich des Schlüsselbeins und wird sicher ausfallen.

Vor dem dritten Final-Spiel am Mittwoch im kalifornischen Oakland steht es in der Best-of-Seven-Serie 1:1. Für die Warriors geht es um den vierten NBA-Titel in den vergangenen fünf Jahren. Toronto konnte die Meisterschaft bislang noch nicht gewinnen.

(L'essentiel/dpa)