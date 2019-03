Luxemburg trifft in Testspiel auf Madagaskar

Die luxemburgische Fußball-Nationalmannschaft trifft am 2. Juni in einem Testspiel auf die Auswahl Madagaskars. Das teilt die FLF am Montag mit. Wo das Spiel ausgetragen wird, steht noch nicht fest.

Fünf Tage später wird es für die «Löwen» in der EM-Qualifikation ernst. Dann muss die Elf von Trainer Luc Holtz zum Punktspiel nach Litauen. Der Startschuss für die Quali fällt für Luxemburg am 22. März mit dem Heimspiel gegen die Balten. Zu den Duellen mit Europameister Portugal kommt es 11. Oktober (auswärts) und am 17. November (in Luxemburg).

Weitere Gegner der FLF-Auswahl in der Gruppe B sind Serbien und die Ukraine.

(L'essentiel)