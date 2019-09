Israel-​​Trainer rastet in Wut-​​Rede aus

הריאיון המדהים של אנדי הרצוג, מאמן נבחרת ישראל אחרי ההפסד. תראו כמה אכפת לו. pic.twitter.com/hoN3bC6XEB — Ran Boker רן בוקר (@ranboker) September 9, 2019

Andreas Herzog, Israels Nationaltrainer und Ex-Bundesliga-Profi für Bremen und Bayern, rastete nach der Niederlage in der EM-Quali aus. Sein Team verlor in Slowenien 2:3 durch ein Tor in letzter Minute. Israel verspielte dadurch die Hoffnung auf die erste Teilnahme an einem großen Turnier seit 1970.

Das machte den Trainer rasend, wie das Video zeigt. Der Österreicher stellte sich am Montagabend den englischen Fragen eines TV-Reporters der UEFA.

«Wahnsinn, wie nah ihm das geht», lautet der Tenor von Israel-Fans auf Twitter. Sie wirken von der Lethargie früherer Teamchefs leidgeprüft. Teilnahmslosigkeit kann man Andreas Herzog wahrlich nicht vorwerfen. Nach Abpfiff soll Herzog allerdings in der Kabine ausgerastet sein. Die Bild berichtet, einige Spieler sollen sogar geweint haben.

