Verrät Ibrahimovic sein Schweden-​​Comeback?

Ein Instagram-Beitrag des 39-jährigen Ibrahimovic lässt die Fans hoffen, dass er bald erstmals seit 2016 wieder für die «Tre Kronor» auflaufen könnte. Er postete ein Foto im Team-Trikot mit Captainsbinde und schrieb dazu «Long time no see» («Lange nicht gesehen»).

Das Toreschießen hat «Ibrakadabra» auf jeden Fall nicht verlernt. Für die AC Milan hält er bei sieben Treffern in vier Spielen. Und was sagt man beim schwedischen Nationalteam dazu? Hat man Ibrahimovic überhaupt noch am Radar? Sportchef Stefan Pettersson schmunzelt: «Wenn wir es nicht tun würden, würden uns andere davon erzählen.» Näheren Kontakt zu Ibrahimovic soll es allerdings nicht geben, die Schweden wollen auch keinen weiteren Kommentar zu dem Comeback-Flirt geben.

