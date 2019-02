Ettelbrück und Steinsel stehen erneut im Finale

Artikel per Mail weiterempfehlen

Im Finale des Luxemburger Basketball-Pokals kommt es zur Neuauflage des Vorjahres-Endspiels: Etzella Ettelbrück trifft auf Amicale Steinsel.

Der Titelverteidiger löste das erste Ticket bereits am Samstag mit dem 94:83-Erfolg über Sparta Bartringen. Die Ettelbrücker, derzeit Tabellenführer in der Total League, legten am Sonntag nach und bezwangen erwartungsgemäß den Zweitligisten BBC Heffingen. Das Spiel endete 107:65.

Bei den Damen schaffte neben Amicale Steinsel (101:72 gegen Wiltz) auch Gréngewald Hostert (81:57 gegen Sparta Bartringen) den Sprung ins Endspiel.

(sw/L'essentiel)