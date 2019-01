Starkes Luxemburg erreicht zweite Quali-​​Phase

Artikel per Mail weiterempfehlen

Mit drei Siegen aus drei Spielen ist die luxemburgische Handball-Nationalmannschaft perfekt in die Qualifikation zur Europameisterschaft 2022 gestartet. Die FLH-Auswahl setzte sich zunächst am Freitag in der Coque klar und deutlich mit 35:18 gegen Irland durch.

Mit Bulgarien wartete am Samstag ein anderes Kaliber. Doch auch hier ließ das Team von Trainer Nikola Malesevic nichts anbrennen und gewann durch eine starke Leistung mit 36:17.

Auch im dritten Spiel am Sonntag holten die Löwen einen Sieg: Mit 29:19 behaupteten sie sich gegen die Auswahl aus Großbritannien. Damit steht Luxemburg steht Luxemburg in der zweiten Qualifikationsphase.

Handball, EM-Qualifikation, Ergebnisse:

Großbritannien – Bulgarien 20:24

Luxemburg – Irland 35:18

Irland – Großbritannien 26:32

Bulgarien – Luxemburg 17:36

Irland – Bulgarien 28:35

Luxemburg – Großbritannien 29:19



(nm/L'essentiel)