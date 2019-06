Real bricht mit Mendy-​​Transfer Ausgaben-​​Rekord

Artikel per Mail weiterempfehlen

Nach fünf Jahren ohne spektakuläre Verpflichtungen greift Real Madrid zur Verstärkung des Teams so tief in die Club-Kasse wie nie zuvor. Der spanische Fußball-Rekordmeister habe mit der Verpflichtung des Franzosen Ferland Mendy den eigenen Ausgabenrekord aus dem Jahr 2009 gebrochen, berichteten am Donnerstag die Madrider Sportzeitung Marca und andere Medien. Die Königlichen hätten bereits 303 Millionen Euro ausgegeben, 49 Millionen Euro mehr als im bisherigen Rekordjahr 2009.

Real habe für Eden Hazard (bisher FC Chelsea) mindestens 100 Millionen, für den Ex-Frankfurter Luka Jovic aus Serbien 60 Millionen, für den brasilianischen Defensivmann Éder Militão (FC Porto) 50 Millionen, für Mendy 48 Millionen und für den Brasilianer Rodrygo (FC Santos) 45 Millionen Euro ausgegeben, hieß es.

Mendy unterschreibt für sechs Jahre

Über die Ablösemodalitäten machte Real in keinem der Fälle Angaben. Die Zahlen basieren aber auf Berichten spanischer Medien, die sehr gute Verbindungen zum Club haben. Die Jagd nach Verstärkungen ist bei Real nicht beendet. Der Club wolle unter anderem den Franzosen Paul Pogba von Manchester United holen, heißt es.

2009 hatten die Madrilenen unter anderem Cristiano Ronaldo für 96 Millionen, den Brasilianer Kaká für 65 Millionen sowie den bei Real noch aktiven Franzosen Karim Benzema für 35 Millionen Euro gekauft. «Große Namen» holte Clubboss Florentino Pérez zuletzt im Sommer 2014: Nationalspieler Toni Kroos und den Kolumbianer James Rodríguez.

Die Verpflichtung von Mendy wurde am Mittwochabend bekanntgegeben. Der französische Verteidiger wechselt von Olympique Lyon nach Madrid und erhält einen Vertrag bis zum 30. Juni 2025.

(L'essentiel/dpa)