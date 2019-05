«Team Lëtzebuerg» scharrt schon mit den Hufen

Nach der etwas komplizierten Anreise am Sonntag, sind die Luxemburger Athleten bereit für die anstehenden Wettkämpfe. «Im Großen und Ganzen ist alles in Ordnung. Die Unterkunft passt und die Sportler haben alles, was nötig ist. Außerdem gibt es in unserem Team keine Verletzungen. Alle sind gesund und warten darauf, dass es endlich losgeht», sagt der Chef des «Team Lëtzebuerg», Alwin de Prins.

Probleme macht noch die Wettkampfstätte der Leichtathleten, die am Montagmorgen noch nicht fertiggestellt war: Betroffen sind sind die Anlagen der Weitspringer, der Stabhochspringer und die der Läufer. «Die Organisatoren machen alles menschenmögliche, um noch fertig zu werden. Aber extrem schnelle Zeiten oder Weiten sind wohl nicht zu erwarten», sagt de Prins. Ein Fragezeichen schwebt auch über den Tennis-Turnieren: Das Wetter spielt nicht mit. «Mir wurde gesagt, dass es lange nicht mehr so viel geregnet hat», so der ehemalige Schwimmer. Noch gebe es keinen «Plan B», da für die Sportler keine Halle bereitstehe.

Bei der Eröffnungsfeier, die am Montagabend in der Altstadt des Küstenortes Budva stattfindet, führt der Volleyballer Kamil Rychlicki die Luxemburger Delegation an. Er trägt die Flagge des Großherzogtums. «Ich glaube, das ist eine gute Wahl. Kamil ist ein Weltklassesportler, der gerade beim amtierenden Champions-League-Sieger Sportiva Volley Lube in Italien unterschrieben hat», so de Prins.

Medaillenspiegel der Kleinstaatenspiele 2019

1 AND 0 0 0 0

2 CYP 0 0 0 0

3 ISL 0 0 0 0

4 LIE 0 0 0 0

5 LUX 0 0 0 0

6 MLT 0 0 0 0

7 MNE 0 0 0 0

8 MON 0 0 0 0

9 SMR 0 0 0 0

(sw/nm/L'essentiel)